رويترز: وزارة الدفاع التركية تقول إنه سيتم افتتاح مركز تنسيق مشترك لصادرات الحبوب الأوكرانية في إسطنبول غدا الأربعاء

قناة العالم
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
١٢:١٨ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
الرئيس رئيسي: ما تطرحه ايران منطقي وعقلاني واذا تصرف الطرف الآخر بشكل منطقي وعقلاني فيمكن حينئذ أن يؤدي ذلك إلى نتيجة في المحادثات
الرئيس رئيسي: التوصل إلى نتيجة في المحادثات يتطلب إرادة الطرف الآخر قبل كل شيء
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: ايران لم تغادر طاولة المحادثات والغربيون هم من خلقوا أزمة فيها بإصدارهم قرار في مجلس حكام الوكالة الدولية الذرية
مراسل العالم: وزير الخارجية العراقي يصل إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة القصف التركي على الأراضي العراقيَة
رويترز: وزارة الدفاع التركية تقول إنه سيتم افتتاح مركز تنسيق مشترك لصادرات الحبوب الأوكرانية في إسطنبول غدا الأربعاء
مراسل العالم :قصف عنيف للطائرات التركية على قرى محافظة دهوك شمالي العراق
السيد نصرالله: الدولة اللبنانية تعجز عن اتخاذ قرار يحمي لبنان وثرواته ولذلك اضطرت المقاومة أن تتخذ قرار الحماية عنه
السيد نصرالله: الدولة اللبنانية تعجز عن اتخاذ قرار يحمي لبنان وثرواته ولذلك اضطرت المقاومة أن تتخذ قرار الحماية عنه
السيد نصرالله: نقصد هدفا قد وضعناه وسنلجأ إلى كل ما يحقق هذا الهدف
السيد نصرالله: لا يوجد هدف إسرائيلي برا وبحرا لا تطاله صواريخ المقاومة
رويترز: وزارة الدفاع التركية تقول إنه سيتم افتتاح مركز تنسيق مشترك لصادرات الحبوب الأوكرانية في إسطنبول غدا الأربعاء
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
مع الحدث
تداعيات اقفال الوكالة اليهودية على علاقات تل ابيب وموسكو
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٦
خاص بالعالم- مراسلون
الاستفتاء في تونس ما بين المخاوف والآمال
الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤
خاص بالعالم- مراسلون
قلق اسرائيلي كبير جداً من قمة طهران.. من الذي يجعلها تصب لصالح ايران؟
الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٣
خاص بالعالم- مراسلون
قاعدة التنف الامريكية رأس حربة في الحرب على سوريا
الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤١
خاص بالعالم- مراسلون
رفض الصهينة
الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٠
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 25 يوليو 2022
الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
مصرع شخص جراء حرائق جديدة بشمال المغرب
الحكيم يبحث تطورات المشهد السياسي مع السفير البريطاني في بغداد
دول الاتحاد الأوروبي تخطط لمواجهة تقليص روسيا إمدادات الغاز
وزير خارجية العراق يصل إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن
"قسد" تخطف أكثر من 15 شاباً لتجنيدهم قسراً في الرقة
حماس: هدم منزلي منفذي عملية "أرئيل" إرهاب دولة لن يضعف مقاومتنا
مقالات و تحليلات
كيف سیتلقى الصهاينة العلقة الروسية الساخنة؟
تونس.. المعارضة المنبوذة تتناهش، لا مشروع بديلاً
استفتاء "الاستثناء": تونس ترتقب المجهول
جنون محمد بن سلمان: مشروع فاشل جديد بقيمة تريليون دولار
سدود تركيا المائية.. من يدفع الثمن؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.