الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
١٢:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: ايران لم تغادر طاولة المحادثات والغربيون هم من خلقوا أزمة فيها بإصدارهم قرار في مجلس حكام الوكالة الدولية الذرية

الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصرع شخص جراء حرائق جديدة بشمال المغرب

الحكيم يبحث تطورات المشهد السياسي مع السفير البريطاني في بغداد

دول الاتحاد الأوروبي تخطط لمواجهة تقليص روسيا إمدادات الغاز

وزير خارجية العراق يصل إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن

"قسد" تخطف أكثر من 15 شاباً لتجنيدهم قسراً في الرقة

حماس: هدم منزلي منفذي عملية "أرئيل" إرهاب دولة لن يضعف مقاومتنا