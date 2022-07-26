وزير خارجية العراق يصل إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن

العالم - العراق

وقالت وزارة الخارجية في بيان، ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين وصل إلى نيويورك لحضور الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الاعتداء التركي على الأراضي العراقية".

وأدان مجلس الأمن الدولي، الهجوم التركي على محافظة دهوك.

وذكر المجلس في بيان، أنه "يدين الهجوم على محافظة دهوك، كما انه يجدد دعمه لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه".

وأضاف "ندعم السلطات العراقية في التحقيقات بشأن الهجوم، ونحث جميع دول الأعضاء على التعاون مع الحكومة العراقية لدعم التحقيقات".

يذكر ان مجلس الأمن الدولي، قد حدد اليوم الثلاثاء موعداً لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي.