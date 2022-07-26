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دول الاتحاد الأوروبي تخطط لمواجهة تقليص روسيا إمدادات الغاز

دول الاتحاد الأوروبي تخطط لمواجهة تقليص روسيا إمدادات الغاز
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "رسميا"، اليوم الثلاثاء، على خطة طوارئ منقحة بشأن واردات الغاز تهدف إلى تخفيف تداعيات التوقف الكلي المحتمل للإمدادات من روسيا.

العالم - اوروبا

، بحسب ما أعلنته جمهورية التشيك التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وقال سفين جيجولد، وهو وزير دولة في وزارة البيئة الألمانية، عبر موقع تويتر: "أغلبية عظمى، بمعارضة المجر فقط".

وأشاد جيجولد بالاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الخاص لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وكانت الخطة تستلزم موافقة أغلبية مؤهلة من 15 عضوا، أو عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يمثل 65% على الأقل من سكان التكتل.

وتنص الخطة المنقحة على خفض طوعي بنسبة 15% في استهلاك الدول الأعضاء من الغاز الطبيعي في الفترة من أول أغسطس 2022 إلى 31 مارس 2023، حسبما قال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت مبكر صباح الثلاثاء.

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