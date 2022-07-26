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ا ف ب: تايوان تجري محاكاة لعملية التصدي لهجمات بحرية صينية خلال مناورات عسكرية سنوية حضرتها الرئيسة تساي إنغ-وين

الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

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