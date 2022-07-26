رئيس قيرغيزستان يستقبل رؤساء استخبارات 4 دول

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جاء ذلك خلال النسخة الـ 24 لمؤتمر الخدمات الأمنية للدول التركية، المنعقد في مدينة "جولبان – أتا" القيرغيزية.

وحضر اللقاء مسؤولو أجهزة استخبارات قيرغيزيا وأذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان، فيما مثّل تركيا في اللقاء رئيس جهاز الاستخبارات الوطني هاكان فيدان.

وفي كلمة له خلال اللقاء، قال جباروف، إن أجهزة استخبارات الدول التركية، تشكل أرضية قوية وهامة لتعزيز التعاون بين هذه البلدان.

وشدد على أن من أهم صور التعاون بين البلدان في هذا المجال، هو تبادل الخبرات والمعلومات على الصعيد الأمني والاستخباراتي.

يُذكر أن تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان، أسست في 20 مايو/ أيار 1998 جهاز الخدمات الخاصة (توركون) في إسطنبول، وانضمت إليه أوزبكستان عام 2018.

ويعنى جهاز الخدمات الخاصة بالتعاون بين هذه البلدان في المجال الأمني والاستخباراتي.