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شاهد.. الاحتلال يهدم منزلي اسيرين فلسطينيين

الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

في بلدة قراوة بني حسان بالقرب من سلفيت منزلان تهاوا في لحظة احدهما بمتفجرات الاحتلال الاسرائيلي والاخر بالياته الثقيلة.

العالم - فلسطين

اما المنزلين فهما لذوي الاسيرين يحيى مرعي ويوسف عاصي واللذان نفذا عملية ارئيل قبل عدة اشهر وادت الى مقتل عنصر امن اسرائيلي ، عملية الهدم تاتي ضمن سياسة العقاب الجماعي التي يتبعها الاحتلال الاسرائيلي كمحاولة لردع الفلسطينيين عن تنفيذ عمليات مقاومة ، سياسة ترقى وفق القوانين الدولية الى جريمة حرب بحق الانسانية .

وقال سكرتير القوى الوطنية والاسلامية، عصام بكر: "سياسة الهدم دأبت عليها دولة الاحتلال على مدار عشرات السنين باءت بالفشل ولم تؤدي النتائج التي تتوقعها دولة الاحتلال منها بل على العكس تصاعدت العمليات الفدائية والبطولية وكان الشعب الفلسطيني دائما ماض في مقاومته وفي كفاحه الوطني من اجل استرداد حقوقه التي لا تنازل عنها".

وتبقى قضية الاسرى وذويهم الجرح النازف في خاصرة القضية الفلسطينية، على ابواب الصليب الاحمر المئات من الفلسطينيين حملوا المؤسسة الدولية المسؤولية عن حياة الاسيرين خليل عواودة ورائد ريان واللذان يخوضان اضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقالهم الاداري بالاضافة الى القيادي في كتائب شهداء الاقصى ناصر ابو حميد والذي يعاني من مرض السرطان ووصفت حالته بالخطرة جدا.

كما قال رئيس نادي الاسير الفلسطيني، قدورة فارس: "اسرائيل ربما تظن انه بامكانها ان تحسم معركة الاضراب عن الطعام في مواجهة القانون الاداري من خلال غض الطرف عن او تسهيل عملية استشهاد احد الاسيرين او كليهما".

الاحتلال الاسرائيلي على مدار نصف قرن فشل في ان يمنع الفلسطينيين من ان يدافعوا عن حقهم .

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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