عقوبات بريطانية جديدة ضد شركات وشخصيات سورية وروسية

العالم - اوروبا

ونشر موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت بياناً جاء فيه، “تمت إضافة 42 نقطة جديدة إلى البند الخاص بالعقوبات ضد روسيا و5 نقاط إلى البند الخاص بالعقوبات ضد سوريا”.

وشملت قائمة العقوبات، على وجه الخصوص، عدداً من المحافظين الروس، إذ جُمدت أصولهم وحظروا من السفر.

من جهته، مدد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء الإجراءات التقييدية المعمول بها حالياً فيما يتعلق بقطاعات معينة من الاقتصاد الروسي لمدة ستة أشهر حتى 31 يناير/كانون الثاني 2023.

وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا، بما يشمل عدد من البنوك والشركات الروسية.