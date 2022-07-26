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عقوبات بريطانية جديدة ضد شركات وشخصيات سورية وروسية

عقوبات بريطانية جديدة ضد شركات وشخصيات سورية وروسية
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

وسعت المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء، قائمة العقوبات ضد روسيا والنظام السوري، فيما مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على روسيا لمدة 6 أشهر إضافية على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

العالم - اوروبا

ونشر موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت بياناً جاء فيه، “تمت إضافة 42 نقطة جديدة إلى البند الخاص بالعقوبات ضد روسيا و5 نقاط إلى البند الخاص بالعقوبات ضد سوريا”.

وشملت قائمة العقوبات، على وجه الخصوص، عدداً من المحافظين الروس، إذ جُمدت أصولهم وحظروا من السفر.

من جهته، مدد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء الإجراءات التقييدية المعمول بها حالياً فيما يتعلق بقطاعات معينة من الاقتصاد الروسي لمدة ستة أشهر حتى 31 يناير/كانون الثاني 2023.

وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا، بما يشمل عدد من البنوك والشركات الروسية.

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عقوبات بريطانية جديدة ضد شركات وشخصيات سورية وروسية

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