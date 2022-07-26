أفضل طريقة لعلاج قشرة الشعر نهائياً

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لعلاج الشعر من القشرة نهائيا يمكنك استخدام الأسبرين لما يحتويه من نسبة كبيرة من مادة الساليسيلات، وهذا عن طريق إضافة قرصين من الأسبرين المطحون إلى الشامبو، ويتم تدليك الفروة جيداً، ويترك الخليط على الشعر لمدة دقيقتين، ثم يتم شطف الشعر بالماء والشامبو لأفضل النتائج.

استخدام الزيوت المرطبة للفروة يساعد على محاربة القشرة، حيث يمكنك استخدام كوب من زيت الزيتون، أو زيت جوز الهند، أو زيت اللوز، ويتم تسخين الزيت ووضعه على الفروة والتدليك، ثم لف الشعر بمنشفة دافئة، ويترك الزيت على الشعر طوال الليل، وفي الصباح يتم غسل الشعر جيداً للتخلص من آثار الزيت.

يمكن استخدام جذور العرق سوس للتخلص من مشكلة تساقط الشعر وعلاج الشعر من القشرة، حيث تقوم بتفتيح المسام المغلقة في الفروة، وتهدئة الفروة والتخلص من الحكة والهيجان الناتج عن جفاف الشعر والقشرة، حيث يمكن الخلط بين ملعقة كبيرة من جذور العرق سوس المطحونة، وكوب من الحليب السائل، وربع ملعقة صغيرة من الزعفران، ويتم وضع الخليط على الشعر، وفي الصباح يتم غسله جيداً.

استخدام الشامبو الخاص بالقشرة لعلاج القشرة والحكة، وخاصة التي يدخل في تركيبها كل من الكيتوكونازول، والأحماض المضادة للفطريات والالتهابات.

الحرص على تناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين B، والزنك.

غسل الشعر بانتظام للحفاظ على الشعر من القشرة والحكة.