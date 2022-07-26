كتلة الجيل الجديد تكشف عن المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية

العالم - خاص بالعالم

ووفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" ضيف وحوار"، يبث مساء اليوم قالت عبد الواحد :"إن كتلة الجيل الجديد لديها مرشحها لمنصب الرئاسة في مواجهة مرشحي الحزبين الكرديين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأكدت عبد الواحد :"نحن لدينا مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية. ريبوار اورحمن، هو من الجيل الجديد وأحد نوابنا وهو مرشح تحالف من أجل الشعب، فبالتأکيد اذا حضرنا الجلسة سوف نحضر للتصويت لمرشحنا.

وأضافت عبدالواحد:"بالتأکيد واذا استطاع مرشحنا الوصول الی الجولة الثانية فبالتأکيد سوف نتواجد بالجولة الثانية للتصويت لمرشحنا واذا لم نستطع الوصول الی الجولة الثانية فسيکون لدينا موقفنا داخل البرلمان".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...