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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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رئيس فريق التفاوض الإيراني علي باقري كني: على مدى الأسبوع الماضي تبادلنا وجهات النظر بشكل جاد وبناء مع الأطراف الأخرى بشأن مفاوضات فيينا
سروة عبدالواحد: كل الحكومات العراقية السابقة فشلت في ردع العدوان التركي على منطقة كردستان
سروة عبدالواحد: حكومة منطقة كردستان والحكومة الاتحادية كلتاهما مسؤول عما يخص القصف التركي الأخير
سروة عبدالواحد: إدارة الحكم إذا كانت على العقلية السابقة سوف تفشل بكل تأكيد
سروة عبدالواحد: الكتلة الصدرية من حقها أن تراقب الأداء الحكومي وأن تعلن موقفها السياسي عبر العصيان المدني وما إلى ذلك
سروة عبدالواحد: كتلة الجيل الجديد لن تكون طرفا في صراع شيعي - شيعي لأن هذا ليس من مصلحة البلاد
سروة عبدالواحد: كتلة الجيل الجديد جهة سياسية باعتبارها معارضة في البرلمان
سروة عبدالواحد: البرلمان بحاجة إلى وجود معارضة حقيقية لمراقبة الأداء الحكومي
سروة عبدالواحد: عائلتا البارزاني وطالباني يستغلان كل شيء من أجل مصالحهما الشخصية
سروة عبدالواحد: لا أحد سيذود عن الحزب الديمقراطي إذا ما قاطع الجلسة في البرلمان ويبقى وحيدا معزولا
سروة عبدالواحد: سيطرة بعض السياسيين تسببت أيضا بتشويه العملية السياسية
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش
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