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سروة عبدالواحد: نحن لا ننوي تغيير النظام السياسي لأننا جزء من هذا النظام والدولة العراقية بل نرغب بتطويره

الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

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