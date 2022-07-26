شاهد.. الامارات توسع من انتشارها العسكري في جزيرة سقطرى

العالم - اليمن

منذ أيام تواصل الإمارات توسيع انتشارها العسكري في جزر ارخبيل سقطرى شرقي اليمن، آخر ذلك نشرها مروحياتٍ عسكريةً فيجزيرتي سمحه وعبد الكوري بعد أيام من استحداثها لمواقع عسكرية في هذه الجزيرتين وتكثيف تعزيزاتها العسكرية في الارخبيل بشكلعام عبر طائرات وصلت مؤخراً -وفق المصادر- الى مطار حديبو على متنها ضباط إماراتيون يرافقهم عسكريون إسرائيليون.

التعزيزات العسكرية الأخيرة للقوات الإماراتية في جزيرة سقطرى سبقها نشر رادارات وأجهزة استخباراتية وانشاء مرافق عسكرية، مايؤشر -برأي البعض- على طبيعة الأهداف الاستعمارية لتحالف العدوان وحقيقة مخططه لتعزيز سيطرته على طرق الملاحة البحرية فيالمحيط الهندي والبحر العربي التي تشرف عليها الجزيرة المعروفة بثرواتها وموقعها الاستراتيجي.

هذه التحركات للتحالف السعودي الاماراتي في جزيرة سقطرى التي لطالما كانت محط سباق اقليمي تأتي بعد أيام من حملة شنتها قواته لتهجير عشرات الأسر من سكان الجزيرة بشكل قسري، كخطوة اعتبرها البعض تمهيداً لعسكرة الجزيرة وتحويلها إلى قاعدة عسكريةخاضعة لمشروعه.

وتقابل هذه الممارسات في جزيرة سقطرى برفض واسع، اذ يعتبرها كثيرون محاولات لمحو الهوية اليمنية، ويعدونها امتداداً لسياساتواهداف التحالف السعودي الإماراتي من تدخله العسكري في اليمن.

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