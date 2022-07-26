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سروة عبدالواحد: إدارة الحكم إذا كانت على العقلية السابقة سوف تفشل بكل تأكيد

الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

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