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الدفاع التركية: "نعمل على اتفاقية مع اوكرانيا وروسيا لنقل الوقود"

الدفاع التركية:
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

ذكر وزير الدفاع التركي، ​خلوصي آكار​، أن "العمل باتفاقية ​الحبوب​ بدأ وسنسمع عن مغادرة أول سفينة من الموانئ الأوكرانية قريباً،

العالم - تركيا

وأضاف آكار: "نعمل على وضع خطة آمنة لنقل الحبوب وسيتم تفتيش ​السفن​ داخل الموانئ الأوكرانية"، مبيناً أنه "سيكون هناك ممثلون أتراك ومن ​الأمم المتحدة​ خلال عملية تفتيش السفن في ​أوكرانيا​، وممثلون عن ​روسيا​ وأوكرانيا و​تركيا​ والأمم المتحدة يعملون لإخراج أول سفينة".

واوضح في حديث تلفزيوني، أن "الأوكرانيون سيرشدون السفن عبر الممرات الآمنة من الألغام، وهدف مركز التنسيق في اسطنبول تأمين مرور السفن وتفتيشها بما يضمن القيام بعملها دون إعاقة.

وأشار خلوصي آكار إلى أن "العمل باتفاقية الحبوب سيستمر 120 يوما وإذا لم يعترض عليها أحد سيستمر العمل بها".

وأكد أكار، أن "السفن المحملة بالحبوب ستبحر في البحر الأسود باتجاه اسطنبول بشكل آمن، ولا توجد عقبات حاليا أمام اتفاقية الحبوب ونتوقع أن تفي الدول بالتزاماتها".

ولفت اوزير الدفاع التركي إلى أن "تركيا تدفع دوما من أجل هدنة إنسانية بين روسيا وأوكرانيا ونتحدث معهما بشأن المساعدات"، مضيفاً "اننا نعمل على اتفاقية لنقل ​الوقود​ مشابهة لاتفاقية الحبوب تسهم في حل الأزمة العالمية".

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الدفاع التركية: "نعمل على اتفاقية مع اوكرانيا وروسيا لنقل الوقود"