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غانتس: طائراتنا تعرّضت لصواريخ من منظومة إس 300 الروسية في سوريا

غانتس: طائراتنا تعرّضت لصواريخ من منظومة إس 300 الروسية في سوريا
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن "طائرات الكيان الاسرائيلي العسكرية تعرضت لإطلاق صواريخ من منظومة إس 300 الروسية فوق سوريا في مايو/ أيار، لكنها أخطأت هدفها، ووصف المواجهة بأنها "حادثة منفردة".

العالم- الاحتلال

وجاء الكشف عن تلك الواقعة من قبل وزير الحرب الاسرائيلي بني غانتس، وسط حالة من التوتر بين الكيان الاسرائيلي وروسيا بسبب إدانة تل أبيب للحرب في أوكرانيا، واتخاذ موسكو إجراءات تدقيق ضد وكالة الهجرة اليهودية.

وقال رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد في بيان ردا على تصريحات الكرملين إن "العلاقات بين إسرائيل وروسيا تستند إلى تاريخ طويل وتواصل منتظم ومصالح مشتركة"، على حد تعبيره.

وكان الكرملين قال في وقت سابق اليوم، إن "خطوة إغلاق الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا يجب ألا "تسيّس"، واصفا إياها بأنها مسألة قانونية بحتة".

كما قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الثلاثاء "لا ينبغي تسييس الوضع أو أن يؤثر على العلاقات الروسية الإسرائيلية ككل"، مضيفاً "هناك قضايا مرتبطة بالتزام القانون الروسي يجب التعامل مع هذا الوضع بحذر شديد" ولم يقدم بيسكوف تفاصيل إضافية.

هذا وأعلنت محكمة في موسكو الأسبوع الماضي أن "وزارة العدل طلبت "حل" الوكالة اليهودية بسبب انتهاكات قانونية لم تحدّدها".

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