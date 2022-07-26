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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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المغاربیة
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أمير عبد اللهيان لنظيره الاماراتي: وجود الكيان الصهيوني في المنطقة سبب لعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة
وزير الخارجية الاماراتي اكد بدوره لنظيره الايراني امكانية استعادة دفء العلاقات بين البلدين وفتح آفاق جديدة لها خاصة في ظل التحديات في المنطقة
أمير عبداللهيان اكد لنظيره الاماراتي بشأن مفاوضات الغاء الحظر ان ايران جادة في سعيها للتوصل الى نتيجة طيبة ودائمة
أمير عبداللهيان اشار الى النظرة الايجابية لدى كبار المسؤولين الايرانيين والاماراتيين للعلاقات بين البلدين معتبرا انها تشكل خطوة مهمة في توطيدها
وزير الخارجية الايراني يجري محادثات هاتفية مع نظيره الاماراتي تناولت توطيد العلاقات الثنائية وبحث عدد من القضايا الاقليمية والدولية
رئيس فريق التفاوض الإيراني علي باقري كني: منسق المفاوضات قدم أفكاره بشأن خلاصة المحادثات كما قدمنا نحن ايضا أفكارنا حول حصيلة المفاوضات
رئيس فريق التفاوض الإيراني علي باقري كني: على مدى الأسبوع الماضي تبادلنا وجهات النظر بشكل جاد وبناء مع الأطراف الأخرى بشأن مفاوضات فيينا
سروة عبدالواحد: كل الحكومات العراقية السابقة فشلت في ردع العدوان التركي على منطقة كردستان
سروة عبدالواحد: حكومة منطقة كردستان والحكومة الاتحادية كلتاهما مسؤول عما يخص القصف التركي الأخير
سروة عبدالواحد: إدارة الحكم إذا كانت على العقلية السابقة سوف تفشل بكل تأكيد
رئيس فريق التفاوض الإيراني علي باقري كني: على مدى الأسبوع الماضي تبادلنا وجهات النظر بشكل جاد وبناء مع الأطراف الأخرى بشأن مفاوضات فيينا
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.