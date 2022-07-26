الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
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أمير عبداللهيان اشار الى النظرة الايجابية لدى كبار المسؤولين الايرانيين والاماراتيين للعلاقات بين البلدين معتبرا انها تشكل خطوة مهمة في توطيدها

الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

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