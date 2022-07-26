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من ايران..

إجراءات مخالفة لقوانين حقوق الإنسان ضد سجينين إيرانيين

الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

منذ فترة طويلة يواجه مواطنان إيرانيان هما أسد الله أسدي وحميد نوري في كل من بلجيكا والسويد ظروفاً صعبة للغاية في السجن. وكل ذلك خلافاً للأعراف والمقررات الدولية وبما يتماشى من تعاون هاتين الدولتين مع زمرة إرهابية.  

العالممن إيران

حميد نوري هو مواطن إيراني مسجون في السويد في ظروف صعبة وغير إنسانية، وقد بذلت عائلته جهوداً كثيرة للتحدث معه ولقاءه لكنهم حرموا من أبسط حقوقهم الطبيعية.

أما معظم الشهود الذين شهدوا ضده في محاكمته بالسويد فهم من أعضاء زمرة المنافقين الإرهابية الذين تلطخت أيديهم بدماء آلاف الإيرانيين الأبرياء.

ونبحث في البرنامج في آخر مستجدات أوضاع السيد حميد نوري؟ وعن منع السيد نوري من حقه في الوصول إلى محام مستقل وتلقي علاجه؟

معظم الأدلة المقدمة ضد السيد نوري هي من جانب زمرة المنافقين ما هو الدور الذي تلعبه هذه الزمرة بهذه المحاكمة؟

يذكر أن حميد نوري مواطن إيراني إعتقل في تشرين الثاني نوفمبر عام ألفين وتسعة عشر في مطار ستوكهولم في السويد دون أي سبب وجيه ومبرر. أما المدعون عليه فهم في الغالب من أعضاء جماعة مجاهدي خلق الإرهابية، المعروفة في إيران بإسم زمرة المنافقين الذين ارتكبوا جرائم مختلفة ضد أبناء الشعب الإيراني في السنوات التي أعقبت إنتصار الثورة الإسلامية.

أما الإجراءات المناهضة لحقوق الإنسان التي إعتمدتها المحاكم السويدية بما في ذلك احتجاز حميد نوري في الحبس الانفرادي وعدم منحه حق أختيار محام له.

ضيوف الحلقة من برنامج"من إيران":

- عطية نوري ابنة السيد حميد نوري المسجون الايراني في السويد

-مسعود نوري : ابن شقيق وصهر حميد نوري (الإيراني المسجون في السويد)

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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