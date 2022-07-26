حسين: نعمل على إقناع مجلس الأمن بإخراج القوات التركية من العراق

العالم - العراق

وقال حسين في تصريح للعراقية الإخبارية: "نعمل على إقناع أعضاء مجلس الأمن باستصدار قرار لإخراج القوات التركية من الأراضي العراقية خلال الجلسة الطارئة اليوم"، لافتا الى أنه "يتوقع أن يصدر المجلس قراراً مهماً بشأن الاعتداء التركي".

وأضاف، أن "محاولة تركيا إنكار وقوفها وراء قصف دهوك لن تفيدها ولدينا معلومات تؤكد قيامها بالاعتداء".

ولفت إلى أن "العراق لديه مشكلتان تتمثلان بتواجد القوات التركية في اراضيه وأيضاً عناصر حزب العمال الكردستاني، ولا يمكن القبول بتصدير المشاكل التركية وحلها في الأراضي العراقية".

وأكمل أنه "لا توجد اتفاقية تجيز تواجد القوات التركية في الأراضي العراقيّة"، موضحا أنه، "نريد علاقات مع الجارة تركيا وعلينا الجلوس على طاولة المفاوضات لبناء علاقات جيدة بين البلدين".