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مراسل العالم: مقتل متظاهر سوداني باصابة طلق ناري في الرأس على يد العسكر في مدينة ام درمان بالخرطوم خلال مسيرة احتجاج

الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

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