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وزير الخارجية الايراني: نولي أهمية لأمن الطاقة والأمن الغذائي في العالم

وزير الخارجية الايراني: نولي أهمية لأمن الطاقة والأمن الغذائي في العالم
الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

اجرى وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان مساء الثلاثاء محادثات هاتفية مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

العالم - ايران

ونقل امير عبداللهيان في هذه المحادثات الهاتفية تحيات رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد رئيسي إلى سلطان عمان هيثم بن طارق، معربا عن امتنانه وتقديره لوجهات عمان الإيجابية تجاه تطوير التعاون الثنائي والإقليمي.

وحول آخر التطورات في مفاوضات رفع الحظر، اشار امير عبداللهيان إلى مبادرات الجانب الإيراني لإبقاء النافذة الدبلوماسية مفتوحة، وقال: تعتمد المرحلة النهائية للاتفاق على عنصري الواقعية والمرونة لدى الجانب الأميريكي، وان الجمهورية الإسلامية الإيرانية جادة تمامًا في التوصل الى اتفاق مستدام وقوي.

واضاف: ان الجمهورية الإسلامية الايرانية تولي أهمية لأمن الطاقة والأمن الغذائي في العالم، ومن خلال فهمها لقضايا ومشاكل الطاقة الحالية في العالم، فقد اتخذت مبادرات مختلفة حتى الآن.

من جانبه أشار وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي في هذا الاتصال الهاتفي، الى تقييمه لمختلف الأطراف المفاوضة في فيينا، مؤكدا وجهة نظر بلاده بضرورة التوصل إلى اتفاق في المفاوضات، وقال: نعتقد أن جميع الأطراف تريد التوصل إلى اتفاق نهائي وقد أتيحت فرصة ذهبية للتوصل إلى اتفاق.

واوضح البوسعيدي أن عمان تؤيد دائما التوصل إلى اتفاق نهائي في المفاوضات وتلبية مطالب إيران المشروعة.

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