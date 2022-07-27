الأزمات تفضح المستور.....!

العالم - لبنان

وها هي أزمة النائب البطريركي تفرز اللبنانيين بما أقدم عليه عبر محاولة تمرير ٢٠ شنطة تحتوي على العملة الخضراء والأدوية .....إلخ...!

قامت الدنيا ولم تقعد تحت عنوان (ما يحق له لا يحق لغيره)....!

كونه رجل كهنوتي ولّد أزمة، فاستغل الحدث العديد من أصحاب التاريخ في العمالة مع العدو مباشرة وغير مباشرة، وقد عبّروا بشكل واضح وصريح عن تضامنهم معه، وباركوا عمله الرسولي والمخالف لكل الأعراف والقوانين والشرائع، حتى نقل الأموال بهذه الطريقة يعتبر تبييض للأموال وتجارة بالأسود، ولا يجوز نقل أي مبلغ نقداً يبلغ أكثر من عشرة آلاف دولار أميركي ومن سيدة الدولار واشنطن ...!

يحتج سيد بكركي بأن المطران مهمته الرعاية الدينية للطائفة المارونية في فلسطين "المحتلة" ....!

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل نقل الأموال من العدو والعملاء الذين اكتسبوا جنسيته من ضمن الرعاية الدينية؟!

*د. نزيه منصور