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روسيا تُفعّل «S-300» ضدّ طائرات "إسرائيلية"

روسيا تُفعّل «S-300» ضدّ طائرات
الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

كشف كيان الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم، أن روسيا فعّلت منظومة الدفاع الجوي «S-300»، لأول مرّة في سوريا، عقب غارة جوية "إسرائيلية" على سوريا، في أيار الفائت، من دون أن تصيب طائراته الحربية.

العالم - سوريا

ووصف وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، في مؤتمر استضافته القناة «13» الإسرائيلية، المواجهة التي حصلت بأنها «حادثة منفردة». كما قال إن «إطلاق النيران الروسية» جاء عندما «ابتعدت الطائرات وأصبحت في حُكم غير الموجودة».

ويأتي الكشف عن هذه الواقعة وسط حالة من التوتر بين الكيان الإسرائيلي وروسيا، بسبب موقف كيان الاحتلال من الحرب في أوكرانيا، واتخاذ موسكو إجراءات تدقيق ضدّ وكالة الهجرة اليهودية.

ونقلت إذاعة جيش الإحتلال عن غانتس قوله إنه لا «يؤيد حتى الساعة ما يُروّج بأن العلاقات الإسرائيلية الروسية آخذة في التدهور»، مضيفاً إن «تنسيق "إسرائيل" مع روسيا بشأن سوريا، على ما أعتقد، في وضع مستقر الآن، لكننا نراجع هذه القصة دائماً كأننا لم نبدأها سوى الآن».

ولم تُعلّق السفارة الروسية في تل أبيب على تصريح غانتس، وكان رئيس الوزراء الاحتلال يائير لابيد، قد حذّر في بيان من أن حلّ الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا سيُشكّل «حدثاً خطيراً»، يمكن أن يُؤثّر على العلاقات بين الجانبين.

*الاخبار

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للمرة الأولى في سوريا... روسيا تُفعّل «S-300» ضدّ طائرات "إسرائيلية"