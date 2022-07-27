أمريكا: لا توجد أي مؤشرات على بيع مُسيرات إيرانية قتالية لروسيا

العالم - الأميركيتان

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أمس الثلاثاء:” لم نر شواهد تفيد بتوريد أو شراء مسيرات إيرانية من جانب وزارة الدفاع الروسية”.

وكانت الولايات المتحدة أدعت مؤخرا أنها تتوقع أن تكون لدى روسيا النية لشراء مقاتلات مسيرة إيرانية وزعمت أن وفدا حكوميا روسيا زار لهذا السبب مطارا إيرانيا لحضور عرض لمقاتلات مسيرة قادرة على شن هجمات.

وكانت صحيفة "الغارديان" قد زعمت في تقرير لها قبل فترة ارسال صواريخ مضادة للدبابات من العراق ومنظومة "باور 373" للدفاع الجوي من ايران الى روسيا لاستخدامها في حرب اوكرانيا.

واثر نشر هذا التقرير من قبل صحيفة "الغارديان" فندت سفارة الجمهورية الاسلامية في لندن هذه المزاعم ووصفت التقرير بانه غير مهني ولا اساس له من الصحة.

وجاء في تغريدة للسفارة الايرانية: ان التقرير الذي اوردته "الغارديان" يوم الثلاثاء بعنوان "استخدام روسيا لاسلحة مهربة من قبل ايران من العراق ضد اوكرانيا" عبارة عن رواية غير حقيقية ولا اساس لها من الصحة وان محاولة الربط بين التطورات الاخيرة في اوكرانيا والتطورات الاقليمية في الشرق الاوسط وذكر اسم ايران، تصرف غير مهني وغير مقبول ويعد كذلك نوعا من عدم الاحترام لقراء الصحيفة.