شركة الملاحة الجوية الوطنية: سماء إيران هي الأكثر أمانًا للرحلات الدولية

العالم - ايران

وردا على مزاعم السلطات الباكستانية التي ادعت إن طائرتان تجاريتان باكستانيتان كادتا تصطدمان في المجال الجوي الإيراني بسبب خطأ بشري من قبل مراقبي الحركة الجوية الإيرانية، كتب بور آذري في تغريدة له على تويتر اليوم الأربعاء: إن التقرير الغريب لرئيس شركة الخطوط الجوية الباكستانية بشأن حادث كاد ان يقع بين طائرتين باكستانيتين في المجال الجوي إيران مخالف لقواعد ولوائح منظمة الطيران المدنى الدولى (إيكاو).

وأضاف بور آذري:اؤكد للشعب الإيراني أن هذه المزاعم لا اساس لها من الصحة وأن سماء إيران باتت الأكثر أمانًا في المنطقة لحركة الرحلات الجوية الدولية بفضل جهود مراقبي حركة المرور الجوي المجتهدين.