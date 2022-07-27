أهم عناوين الصحف الإيرانية صباح اليوم الأربعاء 26 يوليو 2022

اطلاعات ..

رئيس الجمهورية .. المفاوضات النووية ستحقق النتائج المطلوبة إذا ما تصرف الطرف الآخر بعقلانية

جوان ..

السيد حسن نصر الله .. أرى أن نهاية " إسرائيل " باتت قريبة .

- عصر ايرانيان ..

محافل إعلامية بواشنطن تعترف بإنتهاء حقبة الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط .

- كيهان ..

شكوك جدية في تل أبيب إزاء قدرة القوات الصهيونية على خوض أية حرب واسعة .

- خراسان ..

إقبال ضعيف على صناديق الإقتراع في الإستفتاء العام على الدستور الجديد بتونس .

- ايران ..

زعيم حزب النهضة يحذر من حدوث شروخ في المجتمع التونسي بعد الإستفتاء العام .

- ابتكار ..

جوزيب بوريل يذعن بفشل ضغوط الحد الأقصى الأمريكية على إيران. .

- آرمان امروز ..

وزير دفاع حكومة الإنقاذ بصنعاء يحذر التحالف السعودي من مواصلة عدوانه على اليمن .

- جمهوري اسلامي ..

الجيش التركي يشن هجمات جديدة على مناطق بشمال العراق وسوريا رغم الإنتقادات الدولية .

- رسالت ..

تفاقم الأجواء بين روسيا والكيان الصهيوني , وموسكو تتهم تل أبيب بدعم أوكرانيا .

- مردم سالاري ..

تقارب بين تيارات بالحزب الجمهوري مع الحزب الديمقراطي بأمريكا للحيلولة دون عودة ترامب.

- وطن امروز ..

بكين تحذر من تبعات زيارة بيلوسي لتايوان .. الجيش الصيني لن يقف مكتوف الأيدي.

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأربعاء

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1- جوان ..

صحيفة جوان كتبت في الشان العراقي في مقالها( الإطار التنسيقي يرشح السوداني لرئاسة الوزراء)..

توصل الاطار التنسيق للاحزاب الشيعية في العراق لاتفاق بشأن ترشيح " محمد شياع السوداني " لمنصب رئاسة الوزراء , خطوة مهمة تبشر بامكانية خروج العراق من ازمته السياسية التي تفجرت بعد الانتاخابات البرلمانية قبل اكثر من تسعة اشهر.

(إن إكمال مسار ترشيح السوداني وعرضه على البرلمان سيتم بعد توصل الأحزاب الكردية لإتفاق حول إنتخاب رئيس للجمهورية)

وهذا الترتيب تابع لبنود الدستور العراقي الخاص بالانتخابات العامة .

وفي كل الاحوال تدل المؤشرات على تمتع السوداني بتأييد قوى واحزاب سياسية اخرى خارج الاطار التنسيقي الامر الذي يزيد من فرص تشكيله لحكومة جديدة , وبالطبع هناك نوع من المعارضة من قبل التيار الصدري , وتجري جهود لفتح ابواب الحوار معه.

ان محمد شياع السوداني سبق ان تولى منصبين وزاريين كما تولى منصب محافظ محافظة ميسان وهو من المقربين من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي .

2- خراسان ..

حول الاستفتاء العام في تونس كتبت صحيفة خراسان في مقال لها متسائلة ( هل ستعود تونس لحقبة بن علي )..

في ظل مقاطعة العديد من القوى السياسية في تونس للاستفتاءعلى الدستور الجديد الذي اقترحه رئيس الجمهورية قيس سعيد , شهد الاستفتاء مشاركة شعبية ضعيفة لم تتجاوز عن السبعة والعشرين بالمئة من المواطنين وحسب الجهات الرسمية المشرفةعليه .

( إن هذه المشاركة الضعيفة تعني ان اكثرية التونسيين لا تؤيد هذا الدستور الجديد الذي يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة )

وهذا يعني ايضا ان المصادقة على الدستور الجديد ستفجر ازمة ترتبط بمدى شرعيته في ظل رفض غالبية المواطنيين التونسيين , وهي الغالبية التي رفضت المشاركة في الاستفتاء .

ان تونس ستواجه مفترق طريق في حالة المصادقة بهذا الشكل على الدستور الجديد , مفترق بمسارين الاول فرض حالة امر واقع وبالتالي تعريض التجربة الديمقراطية التونسية الهشة للخطر والعودة لما قبل ثورة 2011 , والاخر اجراء تعديلات على بنود الدستور الجديد لكسب رضى الشارع السياسي ولتفادي حدوث تشرذم في المجتمع .

3- اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاغات تقريرا يتحدث عن حدوث ( شرخ في الناتو) جاء فيه ..

تركيا بلد عضو في حلف شمال الاطلسي الناتو وتشكل جناحه الجنوبي مقابل روسيا لا ان ذلك لم يمنع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من توجيه انتقادات صريحة لقادة بالحلف على خلفية تصريحاتهم ضد روسيا والرئيس الروسي.

( أردوغان قال بصراحة إن تصريحات قادة بالناتو ضد روسيا وبوتين غير لائقة أبدا , ولن توفر لهم أي ثقل سياسي وشهرة)

الرئيس التركي حذر من ان استهدف شخصية الرئيس الروسي بتصريحات وعبارات غير لائقة ابدا امر لن يساهم في ايجاد حل سياسي للازمة الاوكرانية وقد يعرقل حتى اتفاق تصدير الغلال الاوكرانية ايضا .

4- عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( فشل أمريكا بتشكيل تحالف عبري – عربي )..

الرئيس لامريكي جو بايدن عاد الى واشنطن من جولته الشرق اوسطية خالي اليدين بكل معنى الكلمة خاصة على صعيد هدف امريكا باجاد حلف ناتو بين الدول العربية والكيان الصهيوني.

( إن جولة بايدن للمنطقة كشفت عن واقع ضعف وإنحسار نفوذ وهيمنة أمريكا بشكل صارخ في المنطقة .)

فالدول العربية التي شاركت بقمة جدة بحضور بايدن رفضت حتى الحديث عن موضوع ايجاد اية تحالفات عسكرية اقليمية مع الكيان الصهيوني ضد ايران , وليس هذا فحسب بل عبر العديد من القادة العربي قبل قمة جدة وخلالها ايضا عن رغبة بلدانهم في تطوير العلاقات مع ايران الامر الذي اسقط بيد بايدن وبدد احلام تل ابيب .

ان الولايات المتحدة فقدت مصداقيتها بشكل كبير لدى دول عربية معروفة تقليديا بصداقتها مع امريكا. ان ما يحدث على صعيد رفض البلدان العربية الرئيسية الانزلاق في اية مشاريع احلاف عسكرية ضد ايران , هو توصلها لقناعة بأن الحوار وايجاد ارضيات ثقة وتعاون مع ايران وحل اية خلافات عالقة واجواء سوء تفاهم هو الخيار الصحيح لضمان مصالح بلدان وشعوب المنطقة ولتريس الامن والاستقرار.

5- كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في مقالها ( أهداف تركيا الرئيسية في العراق) من رؤية خبراء عراقيين ..

يرى خبراء عراقيون في شؤون المنطقة , ان تركيا تتذرع كعادتها بملاحقة حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه منظمة ارهابية وذلك لتبرير هجماتها على شمال العراق وهي هجمات تتخذ منذ سنوات حالة احتلال عسكري واقامة قواعد عسكرية في عمق الاراضي العراقية . وحسب الرؤية التي يطرحها هؤلاء الخبراء العراقيون..

( إن لتركيا ثلاثة أهداف رئيسية من وراء إحتلال أراض عراقية على رأسها الإستحواذ على المناطق الغنية بالنفط والغاز)

والهدف الرئيس الاخر التوسع عبر ضمن مناطق كانت تحت احتلال الدولة العثمانية , والهدف الاخر تعزيز وانعاش النعرة القومية المتطرفة في تركيا على حساب حقوق السيادة الوطنية للبلدان الاخرى. .