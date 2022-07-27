وزیر الداخلیة: العدو يلجأ الى اطلاق حروب مختلفة ضد الشعب الايراني

العالم - ایران

وأشار أحمد وحيدي في الملتقى الوطني الخامس والعشرين لخطباء الجمعة في ايران إلى الظروف العالمية المعقدة والتطورات الدولیة ملفتا ان هذه التطورات تتجلى في مختلف المجالات بما فيها الثقافية واضاف يحاول الأعداء اليوم فرض نفوذهم علينا بشن أنواع مختلفة من الحروب.

واوضح أن العدو شن حربا شاملة ذات أبعاد مختلفة ضدنا بما فيها الأمنية ​والتي شملت الاغتيالات والاجراءات التخریبیة بالبلاد مما إثارت موجة من الاستياء بين أبناء الشعب الإيراني.

وتابع بالقول ان العدو يسعى وراء تحقيق اغراضه في البلاد من خلال لجوئه الى بعض الأنشطة إلا ان هذه المساعي لم يكتب لها نجاحا بجهود قوات الأمن الایرانیة.

وصرح: يلجأ العدو اليوم إلى حرب ثقافية كبيرة لتغيير الأسس الفكرية للشعب الإيراني کما شن حرب القانون ضد البلاد مشيرا بذلك الى محاكمة المواطن الإيراني حميد نوري في السويد.

واعتبر الحرب في المجالين الاقتصادي والاعلامي من أنواع الحروب التي لجأ إليها العدو للضغط على الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.