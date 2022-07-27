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أول سفينة محملة بالقمح الأوكراني قد تغادر موانئ البحر الأسود هذا الأسبوع

أول سفينة محملة بالقمح الأوكراني قد تغادر موانئ البحر الأسود هذا الأسبوع
الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

ذكر مسؤول تركي كبير، اليوم الأربعاء، أن أول سفينة تنقل الحبوب الأوكرانية من المرجح أن تغادر ميناء على البحر الأسود هذا الأسبوع.

العالم - أوروبا

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول التركي الذي رفض ذكر اسمه قوله، إن "الأمر لن يستغرق أكثر من بضعة أيام، حيث يتم تحميل السفينة بالحبوب الأولى هذا الأسبوع وسيتم تصديرها من أوكرانيا".

وكانت وسائل إعلام تركية، أفادت أمس الثلاثاء، عن افتتاح قريب لمركز مراقبة تصدير الحبوب في مدينة إسطنبول التركية، ويأتي ذلك كجزء من الاتفاقية الموقعة بين الأطراف.

وذكرت قناة "TRT Haber" الإخبارية التركية أن "وزير الدفاع الوطني، خلوصي أكار، سيفتتح في جامعة الدفاع الوطني مركز التنسيق المشترك الذي أنشئ بموجب اتفاقية ممر الحبوب في إسطنبول".

ويوم الجمعة الماضي، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، وقّع ممثلون عن روسيا وأوكرانيا، اتفاقية في إسطنبول، تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم.

وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب ومنتجات زراعية أخرى عالقة في موانئها على البحر الأسود.

ويتضمن الاتفاق تدخل الأمم المتحدة للعمل على إزالة القيود الغربية والدولية غير المباشرة، المفروضة على الحبوب والأسمدة الروسية.

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