خطة إسرائيلية لبناء 1446 وحدة استيطانية ومستوطنة "دوليف" تتوسع شرقا

العالم - فلسطين

ووافقت ما تسمى بلجنة التخطيط المركزية للقدس التابعة لوزارة داخلية الاحتلال، على إيداع مخطط لـ 1446 وحدة سكنية تقع بين مستوطنتي "هار حوما" و"جفعات هاماتوس".

يشار إلى أن نصف المشروع فقط يقع فوق ما يسمى بـ"الخط الأخضر"، والمشروع المعروف باسم “مخطط القناة السفلى” يقع في جزء إستراتيجي من المدينة المقدسة بجوار المنطقة المحاذية لبيت لحم.

وتضم خطة "القناة السفلى" 186 دونماً، زعمت سلطات الاحتلال أن 52 دونماً التي يقع عليها المشروع كانت مملوكة لليهود قبل عام 1948، و21 دونماً أخرى مملوكة للصندوق القومي اليهودي.

وكذلك ناقشت وزارة داخلية الاحتلال خطة تسمى "جفعات شكيد"، لحوالي 700 وحدة أخرى، بالقرب من أحياء شعفاط وبيت صفافا.

وكانت قد طرحت سلطات الاحتلال مناقصة لبناء 83 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة "جفعات هاماتوس" المقامة على أراضي القدس المحتلة، وجاءت المناقصة مباشرة بعد زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لفلسطين المحتلة.

و"جفعات هاماتوس" مستوطنة أقيمت على جبل أبو غنيم، وترتفع 813 مترًا فوق مستوى سطح البحر بين بيت صفافا وصور باهر.

وتم الترويج للخطة الاستيطانية الجديدة من 2007 إلى 2012، وتشمل بناء حوالي 2600 وحدة استيطانية، وبناء مجمع فندقي على طول طريق الخليل ومنطقة عمل وخدمات بلدية.

وفي منتصف تشرين الآخِر (نوفمبر)، أُصدرت مناقصة لبناء 1257 وحدة استيطانية في الموقع، ويمكن للبناء الاستيطاني الجديد أن يخلق سلسلة إقليمية من شأنها أن تقطع القدس عن بيت لحم.

ومنذ حزيران 1967، بنى الاحتلال عددًا من المستوطنات في مدينة القدس، وفي محيطها، كمستوطنات: رمات اشكول، وجفعات هاميفتار، وراموت شلومو، والتلة الفرنسية، ونيفي يعقوب، وبسغات زئيف، وإيست تالبوت، وجيلو، وهار حوما - يسكنها 250 ألف يهودي.

من جانب أخر، قال معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي صادق في الرابع والعشرين من شهر تموز الجاري على المخطط الاستيطاني رقم יוש/ 3/ 1/ 234، والذي يقضي بتوسيع مستوطنة "دوليف" في محافظة رام الله.



وأشار المعهد، في تقرير له، إلى أن المخطط الاستيطاني الجديد ينص على سلب أكثر من 280 دونما من الأراضي الفلسطينية؛ لبناء 364 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة، على الأراضي التي تتبع لبلدتي رأس كركر ودير ابزيع، في محافظة رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.



وبين أن المخطط يستهدف الحوض رقم واحد في الموقع المعروف باسم "مدروس" في بلدة رأس كركر، والأحواض رقم 2 و 4 و 7 في المناطق المعروفة باسم "عين وادي المغير"، "الدورة" و"الوجه الشامي"، توالياً، في بلدة دير ابزيع.



ويكشف "أريج" أن المخطط يهدف لتغيير استخدام الأراضي المستهدفة إلى مناطق سكنية من الدرجة الثالثة، بحسب التعريف الإسرائيلي، ومبانٍ ومؤسسات عامة، بالإضافة إلى أماكن مفتوحة ومؤسسات سياحية، ومرافق هندسية، ومحطة وقود، وموقف للسيارات وطرق داخلية.



وأوضح التقرير أن المخطط سيتم تنفيذه على الجانب الغربي للمستوطنة، على الأراضي الفلسطينية المفتوحة التي تتوسط قرى الجانية ورأس كركر ودير ابزيع وكفر نعمة، الأمر الذي سوف يقطع التواصل الجغرافي فيما بينها، بينما سيخلق امتدادا لمستوطنة "دوليف" من الناحية الغربية، وبالتالي سرقة الأراضي والسيطرة عليها.