القمة العاشرة للمستشارين الثقافيين الإيرانيين في العاصمة طهران

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من كل حدب وصوب، وتحت سقف رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية في العاصمة الإيرانية طهران، ستون مستشارا ثقافيا إيرانيا، يجتمعون في النسخة العاشرة لقمة المستشارين الثقافيين الإيرانيين، اجتماع وضع على جدول أعماله ونصب عينيه الدبلوماسية الثقافية؛ كحاجة ماسة لمواكبة العصر ومواجهة التحديات.



على هامش القمة، ولتحقيق الأهداف الثقافية المنشودة، أقيمت ورش عمل ومعارض للمنتجات الثقافية، فالجمهورية الإسلامية قطعت أشواطا كبيرة في تنمية الروابط الثقافية على الصعيد الخارجي، وتسعى اليوم لنشر رسالة الثورة، الذاخرة بنظام فكري لا يعرف الحدود.



مع تجلي مساعي الاستكبار الرامية لطمس الهوية الإسلامية، تقع على كاهل الملحقين الثقافيين أعباء جسيمة، فهم جنود ثقافيون في مواجهة الصراع الفكري.



معاداة ومناهضة الثقافة الإسلامية، تستدعي تعزيز الخطاب الثقافي، ومد جسور التواصل مع بقية الثقافات، على أساس أفق إسلامي مشرق.

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