موقف ايران تجاه المسودة التي قدمها الاتحاد الأوروبي لاحياء الاتفاق النووي

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار افقهي ان هذه ليست اول محاولة يقوم بها السيد جوزيب بوريل أو من خلال مساعده انريكي مورا من أجل حل العقد الأساسية التي تحول دون الوصول الى اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال افقهي انه في هذه المرحلة قدم مسودة شبه متكاملة من المنظور الأوروبي الأمريكي وليس من المنظور الايراني والمتعلق بأهم النقاط يشير بالقضايا الاساسية التي تتعلق بالنووي ولا تتعلق بقضايا اضافية كما أشاد هو حيث قال ليس وقت التطرق للقضايا الاضافية مثل موضوع الصواريخ البالستية وحقوق الانسان وتوسع ايران الاستراتيجي في المنطقة.

ونوه افقهي الى أن ايران قالت وعلى لسان كني بان لديها مقترحات خصوصا فيما يتعلق بالضمانات ورفع العقوبات مشيرا الى أن ايران ستدرس المسودة من ناحية رفع العقوبات والضمانات.

وكان قد قدم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مسودة تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني، ودعا الأطراف المشاركة في محادثات فيينا إلى قبولها لتجنب أزمة خطيرة، فيما ردت طهرن أن لها أيضا أفكارها الخاصة، سواء من حيث الجوهر أو الشكل لإتمام المفاوضات.

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