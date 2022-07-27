الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
٠٣:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

موقف ايران تجاه المسودة التي قدمها الاتحاد الأوروبي لاحياء الاتفاق النووي

الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر دبلوماسي ايراني سابق سيد هادي افقهي ان المسودة الحالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لاحياء الاتفاق النووي شبه كاملة حيث تشير الى القضايا الاساسية التي تتعلق بالنووي دون التطرق الى قضايا اضافية.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار افقهي ان هذه ليست اول محاولة يقوم بها السيد جوزيب بوريل أو من خلال مساعده انريكي مورا من أجل حل العقد الأساسية التي تحول دون الوصول الى اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال افقهي انه في هذه المرحلة قدم مسودة شبه متكاملة من المنظور الأوروبي الأمريكي وليس من المنظور الايراني والمتعلق بأهم النقاط يشير بالقضايا الاساسية التي تتعلق بالنووي ولا تتعلق بقضايا اضافية كما أشاد هو حيث قال ليس وقت التطرق للقضايا الاضافية مثل موضوع الصواريخ البالستية وحقوق الانسان وتوسع ايران الاستراتيجي في المنطقة.

ونوه افقهي الى أن ايران قالت وعلى لسان كني بان لديها مقترحات خصوصا فيما يتعلق بالضمانات ورفع العقوبات مشيرا الى أن ايران ستدرس المسودة من ناحية رفع العقوبات والضمانات.

وكان قد قدم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مسودة تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني، ودعا الأطراف المشاركة في محادثات فيينا إلى قبولها لتجنب أزمة خطيرة، فيما ردت طهرن أن لها أيضا أفكارها الخاصة، سواء من حيث الجوهر أو الشكل لإتمام المفاوضات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

سفیر الصین: نتطلع لتعزيز شراکة استراتيجية شاملة مع ايران

وزير الخارجية: الانتهاء قريبا من اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع اتحاد اوراسيا

قائد الثورة الاسلامية يستقبل ائمة الجمعة من ارجاء البلاد

شاهد.. ادميرال ايراني يكشف كيفية الرد على اي تهديد أمني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا وإيران تخططان لتصدير الوقود الأزرق الى دولة خليجية

بالفيديو.. موقف ايران تجاه المسودة التي قدمها الاتحاد الأوروبي لاحياء الاتفاق النووي

مساعد الخارجية الإيرانية: طهران تتابع قضايا الاتفاق النووي بكل حسم واقتدار

وفد صهيوني يتوجه الى موسكو لبحث ملف وكالة الهجرة اليهودية

بلومبيرغ: مشاريع نيوم مستمدة من أفلام خيالية تم إنتاجها في هوليود

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم: تظاهرات احتجاجية في ساحة التحرير ببغداد