قراءة في مشهد المتظاهرين المقتحمين للبرلمان العراقي

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم، أشار السعيدي الى وجود انواع من المتظاهرين الموجودين في الشارع العراقي فمن التظاهرات ما يدعمها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي وتظاهرات يدعمها جمهور التيار الصدري ولها محركاتها الخارجية وكما حدث في عام 2019.

وكان قد اقتحم المئات من انصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء



و تجمع انصار الصدر في ساحة التحرير قبل ان يتوجهوا الى المنطقة الخضراء وكانوا يرددون هتافات تنديدا بالانسداد السياسي والفساد المستشري.

في السياق نفسه زعيم التيار الصدري اعرب عن دعمه لاقتحام البرلمان معتبرا الامر رسالة عفوية اصلاحية الى ذلك دعا رئيس الورزاء العراقي مصطفى الكاظمي المحتجين للانسحاب من المنطقة الخضراء مؤكدا ان القوات الامنية ستحمي مؤسسات الدولة والبعثات الاجنبية.

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