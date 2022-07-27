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أيّ سيناريو يقف أمامه العراق اليوم؟

الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس المركز الاعلامي للتنمية الاعلامية دعدنان السراج ان بيان الاطار التنسيقي يشير الى ان تطور مثل هذه الممارسات ستدفع بالحكومة الى القيام بوظائفها.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم، أشار السراج الى أن التظاهرات كانت محسوبة في أنها ستحصل وكان هنالك امكانية على اقل تقدير في تحجيم قدرتها على دعم نوع من التغيير في المشهد السياسي العراقي والرسالة تتمثل في رفضهم لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء العراقي.

وكان قد اقتحم المئات من انصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء.

و تجمع انصار الصدر في ساحة التحرير قبل ان يتوجهوا الى المنطقة الخضراء وكانوا يرددون هتافات تنديدا بالانسداد السياسي والفساد المستشري.

في السياق نفسه زعيم التيار الصدري اعرب عن دعمه لاقتحام البرلمان معتبرا الامر رسالة عفوية اصلاحية الى ذلك دعا رئيس الورزاء العراقي مصطفى الكاظمي المحتجين للانسحاب من المنطقة الخضراء مؤكدا ان القوات الامنية ستحمي مؤسسات الدولة والبعثات الاجنبية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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