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الاتحاد الأوروبي يقدم مسودة تسوية جديدة لاحياء الاتفاق النووي

الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

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