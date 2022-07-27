'الأمن الایرانیة' تكشف عن تفاصيل جديدة حول تفكيك الخلية الإرهابية 

العالم – إيران

وحول مآرب الإرهابيين الذين تم القبض عليهم، إشار البيان إلى التالي:

1- تفجير أحد مراكز الصناعات الدفاعية الحساسة في البلاد.

2- نظرا لأهمية هذا المركز، فقد لجأ الصهاينة الجناة إلى أكثر الأساليب المزدوجة تعقيدا من أجل تحديد الموقع الجغرافي لهذا المركز وتخريبه بشكل واسع.

3- إن عناصر فريق العمليات في هذه الخلية، هم من أعضاء زمرة الـ"كومولة" الإرهابية العميلة، وقد تم اختيارهم وترشيحهم لعمالة الموساد، مباشرة بواسطة متزعم الخلية "عبدالله مهتدي".

ولا يخفي أن عمالة زمرة الـ"كومولة" للكيان الصهيوني كانت مؤكدة منذ البداية، لكن هذا المستوى من التعامل الوثيق بات أكثر وضوحا خلال السنوات الأخيرة؛ حيث أن العمليات التي نفذت بالإنابة عن الكيان الصهيوني شكلت المهام المعهودة لتلك المجموعة الإرهابية.

4- في بداية القبض على هؤلاء الإرهابيين، قررت القوات المنتسبة إلى وزارة الأمن الإبقاء على سرية العملية، وبالتالي الحفاظ على اتصال المعتقلين بضباط العمليات في جهاز التجسس الإسرائيلي (الموساد)؛ هذا التكتيك، أدى إلى توفير إمكانية الكشف عن جميع أعضاء فريقي العمليات والإسناد بهذه الخلية، مضافا إلى الأساليب الستراتيجية المحددة من جانب الموساد والتوقيت الدقيق لتنفيذ عملياتها الإرهابية.

جهاز الموساد الإرهابي، وبعد فشله الذريع في تنفيذ عملياته وجهله بمصير فريق العمليات والوسطاء والأجهزة الحساسة التي كانت في حوزتهم، أوعز يوم الأحد الماضي إلى زمرة الـ"كومولة" الإرهابية وفي إجراء غير مسبوق، أن تعلن عن اعتقال عدد من عناصرها!

وفي قادم الأيام وبعد معالجة بعض الملاحظات الأمنية، ستعلن وزارة الأمن عدد وجنسيات المعتقلين، مضافا إلى العناصر الأجنبية التي كانت على اتصال بهم.