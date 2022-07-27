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أثير الشرع: لابد أن نعطي الفرصة للسوداني وإن لم يكن كفئا لرئاسة الوزراء نتظاهر عليه جميعا

الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

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