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هل يتراجع مشهد طوابير الخبز في لبنان بعد هذا الاعلان؟

هل يتراجع مشهد طوابير الخبز في لبنان بعد هذا الاعلان؟
الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلن وزيرُ الاقتصادِ والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام أنَ”تسعةً وأربعينَ الفَ طُنٍ من القمحِ ستَدخلُ الى لبنانَ نهايةَ هذا الأسبوعِ مطمئناً الى أنه لا يجبُ أن نرى طوابيرَ بعدَ ذلك”. وتوّعدَ سلام بملاحقةِ مفتعلي الأزمات.

العالم- لبنان

منذ عدة اشهر الى اليوم بات يتكرر مشهد الزحمة امام افران الخبز في لبنان، حيث يتحسن الوضع لأيام ويتوفر الخبز للجميع ثم يعود الى التأزم وهكذا يتكرر المشهد.

اما هذا الاسبوع فكان التأزم كبيرا وفُقد الخبز منذ ايام من المحلات، والزحمة وصفوف المنتظرين امام الافران التي يتوافر فيها الخبز غير مسبوقة وترافقت مع توترات واشكالات.

واعلن وزير الاقتصادِ والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أنَ تسعةً وأربعينَ الف طنٍ من القمحِ ستَدخلُ الى لبنانَ نهايةَ هذا الأسبوعِ معتبرا أنه لا يجبُ أن نرى طوابيرَ بعدَ ذلك”. وتوّعدَ سلام بملاحقةِ مفتعلي الأزمات.

وكانت افادت معلومات صحفية ان باخرة محمّلة ب35 الف طن من القمح أفرغت حمولتها في مرفأ بيروت.

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