شاهد.. كواليس اقالة وزيرة الثقافة البحرينية

العالم - أبناء الديرة

وتطرق البرنامج إلى أزمة الإسكان المستمرة في البحرين، كلام أمين عام الإتحادات العمالية عبدالقادر الشهابي الذي أثار فيه البطالة المتفشية في صفوف الشباب البحريني.

ونشر المعارض ابراهيم شريف تغريدة عبر تويتر كتب فيها: "لقاء وزيرة الصحة البحرينية مع سفير الاحتلال الإسرائيلي.

وقال ضیف البرنامج، الإعلامي والناشط السياسي البحريني الاعلامي ابراهيم المدهون، إن الشعب البحريني يرفض أي شكل من اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وشكك المدهون، في رواية اقالة وزيرة الثقافة البحرينية مي بنت محمد آل خليفة من منصبها بسبب عدم مصافحتها السفير الصهيوني في المنامة، وذلك بسبب مواقفها السابقة المطبعة مع الاحتلال الاسرائيلي.

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