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الصدر: ثورة الطف كانت وما زالت منارا للاحرار في كل العالم

الصدر: ثورة الطف كانت وما زالت منارا للاحرار في كل العالم
الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، ان ثورة الطف كانت وما زالت منارا للاحرار في كل العالم.

العالم- العراق

جاء ذلك في تغريدة مطولة نشرها الصدر عبر "تويتر" وكما ادناه:

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