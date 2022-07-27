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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم: الكاظمي يدعو المتظاهرين إلى الالتزام بسلميتهم والانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء
مراسل العالم عن مصدر مطلع: العميد قاآني سيلتقي كبار المسؤولين العراقيين خلال زيارته للعراق
مراسل العالم: زيارة العميد قاآني إلى بغداد ومصدر مطلع يؤكد أنها تأتي في سياق الزيارات الدورية بين البلدين
مراسل العالم: قائد فيلق القدس اللواء قاآني يصل العاصمة العراقية بغداد
أثير الشرع: لابد أن نعطي الفرصة للسوداني وإن لم يكن كفئا لرئاسة الوزراء نتظاهر عليه جميعا
أثير الشرع: لابد أن نعطي الفرصة للسوداني وإن لم يكن كفئا لرئاسة الوزراء نتظاهر عليه جميعا
الاتحاد الأوروبي يقدم مسودة تسوية جديدة لاحياء الاتفاق النووي
ممثل الاتحاد الأوروبي بتونس: نسبة المشاركة في الاستفتاء كانت ضعيفة ويجب التوصل إلى توافق واسع بين القوى السياسية
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: لا صحة لما يتداول عن تقديم عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي استقالته
مراسل العالم: تركيا تعلن مقتل جنديين تركيين في هجوم استهدف قاعدة باروخي وسيري شمال العراق
مراسل العالم عن مصدر مطلع: العميد قاآني سيلتقي كبار المسؤولين العراقيين خلال زيارته للعراق
الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
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خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.