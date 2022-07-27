شاهد بالفيديو.. متظاهرون يقتحمون مقر البرلمان العراقي

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل العالم، في بث مباشر أن المنطقة الخضراء تضم مؤسسات الدولة وان القوات الامنية لم تتعرض للمتظاهرين.

وأضاف، أن رئيس وزاراء العراقي مصطفى الكاظمي دعا المتظاهرين إلى الالتزام بسلميتهم والانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء، كما دعى الكاظمي القوات الأمنية للالتزام بحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدولية في المنطقة الخضراء.

فيما قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إن دخول المتظاهرين لمجلس النواب بالمنطقة الخضراء ببغداد انتهاك سافر لحق التظاهر المشروع.داعيا الحكومة العراقية للنهوض بمسؤولياتها الدستورية في حماية الوضع الأمني وتفادي إراقة الدم.

ودعا المالكي المتظاهرين للانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء والالتزام بحق التظاهر القانوني.

من جانبه قال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مخاطبا أنصاره المتظاهرين، إن القوم يتآمرون عليكم وإذا أردتم الانسحاب فسأحترم القرار.

ووصف الصدر ما يحدث في البرلمان العراقي بانه رسالة عفوية إصلاحية شعبية.

وفي وقت سابق من اليوم افاد مراسل قناة العالم بانطلاق تظاهرات في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد مساء الأربعاء.

وأوضح مراسلنا في بث مباشر من بغداد ان التظاهرات في ساحة التحرير لم تتبنها أي جهة سياسية على سبيل المثال التيار الصدري أو اي جهة سياسية في العراق، أنما جاءت عبر الدعوة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف، أن المتظاهرين تجمعوا في ساحة التحرير، و عبروا جسر الجمهورية متجهين نحو المنطقة الخضراء من جهة بوابة وزراة التخطيط.

وأضاف، آلاف المتظاهرين يشاركون في هذه المظاهرات، مطلقين شعارات احتجاجية على الوضع السياسي في العراق، والوضع الخدمي في العراق، من قبيل هتافات "بروح بالدفع نفديك يا عراق" رافعين علم العراقي.

وتابع: أن المحتجين نددوا باستمرار الانسداد السياسي في البلاد، مشيرا الى ان هذه التظاهرات رغم أنها جاءت تزامنا مع اعلان الاطار التنسيقي ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء العراقي، لكن المتظاهرين حتى الان لم يرفعوا اي شعار يرفض ترشيح السوداني.

وأوضح مراسلنا أن التظاهرات في الاساس جاءت احتجاجا على الانسداد السياسي واستمرار البطء في تشكيل الحكومة وكذلك المشاحنات الموجودة بين الفرقاء السياسين، وعدم التوصل الى التوافق حول تسمية رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، وأن الشعب العراقي مستاء من انعدام الخدمات والفساد المستشري في البلاد خاصة بعد تولي رئيس الوزارء العراقي مصطفى الكاظمي بعد إحتجاجات تشرين لأنه لم يلبي حاجة الشارع العراقي.

واشار مراسلنا، الى ان القوات الامنية في البداية حاولت من التظاهرات، ولكن اصرار المحتجين دفعهم على فتح الطريق نحو جسر الجمهورية ليتوجه المحتجين الى المنطقة الخضراء.

كما اردف، أن التوقعات تشير الى ان بعض المحافظات الجنوبية قد تشهد تظاهرات مماثلة.

وأوضح مراسلنا، أن هناك بوادر للخروج من الانسداد السياسي بعد ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء مشيرا الى أن هناك أنباء عن انعقاد جلسة في البرلمان العراقي يوم السبت المقبل.

كما اردف، أن التوقعات تشير الى ان بعض المحافظات الجنوبية قد تشهد تظاهرات مماثلة.

وقال مراسلنا، إن الاطار التسيقي قدم طلب رسميا للبرلمان العراقي لعقد جلسة من أجل اختيار رئيس الجمهورية، غدا الخميس، لكن استمرار الانقسام في البيت الكردي حال دون انعقاد هذه الجلسة، وعليه قدم الاطار طلب جديد للبرلمان من اجل عقد هذه الجسلة يوم السبت المقبل.

ولفت مراسلنا الى ان محمد شياع السوداني مرشح الاطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء العراقي يمتلك تاريخا عريقا ويحظى بتاييد التيارات الكردية والسنية.