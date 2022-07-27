أميرعبداللهيان و بوريل يبحثان هاتفيا آخر تطورات محادثات رفع الحظر

العالم – إيران

وضمن تقديره جهود جوزيف بوريل ونائبه إنريكي مورا قال وزير الخارجية الإيرانية في هذا الاتصال الهاتفي: لا يوجد أدنى شك في إرادة حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للوصول إلى اتفاق جيد وقوي ومستقر.

وأكد أميرعبداللهيان: لو اتخذت الولايات المتحدة خطوة واقعية نحو إيجاد حل والتوصل إلى اتفاق، فسيكون التوصل لاتفاق جيد متاحاً لجميع الأطراف.

ونوه وزير الخارجية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنذ بداية المفاوضات أبدت على الدوام حسن نيتها وإرادتها الجادة للتوصل إلى اتفاق.

وفي إشارة إلى النص الذي قدمه بوريل مؤخرا، أكد أميرعبداللهيان أن: إيران ترحب بمواصلة مسار الدبلوماسية والتفاوض.

وأضاف وزير الخارجية الإيرانية: إن أميركا تزعم دائما أنها تريد التوصل لاتفاق، لذلك يتعين أن تظهر ذلك عمليا في نص الاتفاق و كذلك التطبيق.

من جانبه صرح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في هذا الاتصال أن الجانب الإيراني أظهر حتى الآن إرادة إيجابية وجادة في عملية التفاوض، وحان الوقت الآن أن تصل المفاوضات إلى النتيجة المرجوة.

وجدد بوريل مرة أخرى استعداده ونائبه لتسهيل وتسريع هذه العملية من خلال التواصل والتشاور مع جميع الأطراف.

وناقش الطرفان في هذا الاتصال الهاتفي كيفية المضي قدما بملف المحادثات.