جروزاليم بوست تكشف عن اقامة الطقوس اليهودية في السعودية

العالم- السعودية

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن العديد من اليهود زاروا مدينة جدة السعودية في نهاية الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى القمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وخلف الكواليس، كان هناك أيضًا حاخام أمريكي إسرائيلي صنع الكيدوش للمشاركين، ومعظمهم من الصحفيين ومستشاري المسؤولين الحكوميين الذين أمضوا يوم السبت في السعودية.

وأكدت الصحيفة، ان الحاخام يعقوب هرتسوغ، وهو حاخام يهودي يبلغ من العمر 46 عامًا هاجر من الولايات المتحدة عندما كان طفلاً.

في العام الماضي، كان يقسم وقته بين المملكة العربية والأراضي المحتلة، ليصبح الحاخام الأكبر غير الرسمي للمملكة السعودية الضخمة في شبه الجزيرة العربية .

وقبل حوالي أربع سنوات فقط فكر هرتسوغ، رجل الأعمال الإسرائيلي، في السفر إلى المملكة العربية السعودية.

قال عن ذلك: “أخبرني أحد أصدقائي أنه إذا كنت أتحدث العربية الأساسية، وشعرت بالراحة في الشرق الأوسط ، يجب أن أذهب إلى المملكة”.

بعد أربع سنوات ، أصبح “الحاخام الأكبر للمملكة العربية السعودية”، وكما يعرف نفسه، “رجل أعمال ومروج للحوار بين الأديان”.

وقال “اليهود يأتون إلى المملكة، بشكل أساسي للعمل والسياحة، معظم المغتربين الذين يأتون إلى المملكة هم أطباء ومعلمون وموظفون في كل هذه المشاريع الدولية الضخمة الجارية.”

ويوضح أن نسبة معينة من هؤلاء الوافدين هم من اليهود وسيظلون يهودًا. “لنفترض أن اليهود يمثلون واحد بالمائة من كل هؤلاء الأشخاص الذين يأتون إلى المملكة”.

وادعى أن هناك حوالي 1000 يهودي أمريكي يعيشون في المملكة في الوقت الحالي. استنادًا إلى الإحصائيات، “يوجد حوالي 100000 وافد أمريكي في المملكة ، لذا 1٪ منهم هو 1000. ولكن هناك أيضًا يهود من دول أخرى مثل المملكة المتحدة وفرنسا وجنوب إفريقيا.

وخلص الى أن زيارته الأولى كانت إيجابية للغاية، وقال “لقد تم الترحيب بي بحرارة هناك، في جميع أنحاء المدينة ، ليس فقط في الحي الدبلوماسي ، ولكن في الواقع في الأماكن المتشددة الحقيقية على الأرض لقد تم الترحيب بي بحرارة”.

وكان صحفي يهودي من القناة 13 الإسرائيلية، قد نشر، الأسبوع الماضي صور وفيديوهات من داخل الحرم المكي، أثناء موسم الحج الأخير، مما اثار ردود فعل غاضبة في العالم الإسلامي طالبت بإنهاء وصاية النظام السعودي على مكة والمدينة.