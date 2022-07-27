هذه الفئات عليها تناول العسل بحذر

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خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة ناتاليا كروغلوفا، الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد ومرض السكري بعدم تناول كمية كبيرة من العسل.

وأشارت الخبيرة إلى أن العسل ينتمي إلى الإضافات السكرية، أي أنه قريب من السكر الاعتيادي من حيث احتواؤه على السعرات الحرارية.

وقالت: "يعتقد بعض المصابين بداء السكري، أن العسل يمكن أن يكون أفضل بديل للسكر. ولكن في الواقع هذا ليس صحيحا. لأن العسل يحتوي على سعرات حرارية وكربوهيدرات بسيطة".

وتنصح الخبيرة، هؤلاء الأشخاص بتناول العسل بحذر وبكميات صغيرة (ملعقة شاي في اليوم). ويمكن إضافته إلى الطعام - جبن القريشة أو العصائد. أي حيث توجد ألياف غذائية تبطئ امتصاص العسل.

وأضافت، كما يجب على الأشخاص الذين لديهم ميل للحساسية، تناول العسل بحذر. كما لا تنصح بإعطائه للأطفال الذين هم في السنة الأولى من العمر، لأنه يمكن أن يحفز تطور أمراض الأمعاء.

وختمت حديثها بالقول: "لا ينصح بتعريض العسل للمعالجة الحرارية بأي شكل من الأشكال. وبالنسبة للأطفال الأكبر سنًا، لديهم منظومة مناعة تستجيب بصورة كافية. ولكن لا يستخدم في تغذية الأطفال الذين هم في السنة الأولى من العمر".