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هذه المشروبات تنقذك من خطر جلطات الدم

هذه المشروبات تنقذك من خطر جلطات الدم
الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت الدكتورة مارغريتا كوروليوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن الماء وعصير الرمان هما أفضل المشروبات لتخفيض كثافة الدم.

العالم - منوعات

وأشارت الخبيرة إلى أن ترقق الدم ضروري للوقاية من تجلط الدم. ووفقا لها، كل كيلوغرام من وزن الجسم يجب أن يحصل على ما لا يقل عن 33 ملليلتر من السوائل. لذلك تنصح بشرب الماء الاعتيادي.

وقالت: "الدم الكثيف يزيد من خطر نشوء الجلطات، والماء يدعم نظام تخثر الدم، ويمنع تجلط الدم. الماء- يوفر نشاط جميع تراكيب السوائل وتصريف ليمفاوي جيد ويزيل السموم بصورة طبيعية من الجسم".

وأضافت: "عصير الرمان مخفف جيد لكثافة الدم. هذا العصير يحتوي على أحماض أمينية ضرورية لدعم عمل القلب والأوعية الدموية وإنتاج خلايا الدم. كما يحتوي على فيتامين P ومجموعة فيتامينات B. والرمان عموما مفيد جدا لمن تجاوزت أعمارهم 50 عاما.

ونوهت إلى أن "البنجر، مادة جيدة. وعصير البنجر يساعد على إزالة السموم من الجسم بصورة طبيعية، عن طريق إخراج أملاح المعادن الثقيلة من الجسم، وتحسين مستوى الدهون في الدم. أي يحسن جريان الدم بمساعدة المواد الموجودة في البنجر".

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