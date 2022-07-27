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مدير مكتب العالم في بغداد: الاحتجاجات قد تجر البلاد الى سيناريوهات كبيرة من قبيل تحرك القوى الامنية لانهاء الاحتجاجات

الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

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