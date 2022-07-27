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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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نبض السوشيال
شهرام إيراني: رصد سفن الأعداء أيضا من مهام رجالنا سواء فوق البحر أو تحته
شهرام إيراني: لدينا صواريخ خاصة موجهة من تحت الماء إلى السطح والجو
شهرام إيراني: لدينا أجهزة ومعدات من ثلاث فئات من الغواصات
شهرام إيراني: مسيراتنا تقوم بالأعمال الموكلة إليها بشكل محترف دون أن نكون متصلين بها
شهرام إيراني: ما نمتلكه من قدرات وطاقات يمكننا أن ننقلها للدول الصديقة والمسلمة أيضا
شهرام إيراني: تواجدنا سيكون حيثما نريد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة
شهرام إيراني: سفن غير إيرانية استغاثت بنا وهذا ما جعلنا محط اهتمام للمنظمات الدولية
شهرام إيراني:تواجدنا في البحر الأحمر والأبيض المتوسط وشمال المحيط الهندي ليس بالأمر الجديد ويمتد لنحو عقدين
شهرام إيراني:مصالحنا تتمثل في الخطوط الملاحية التابعة لنا والبحارة الذين ينشطون في مجال التجارة
شهرام إيراني: القوة البحرية يمكنها من خلال القدرات التي تملكها أن توفر الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة
شهرام إيراني: سفن غير إيرانية استغاثت بنا وهذا ما جعلنا محط اهتمام للمنظمات الدولية
الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.