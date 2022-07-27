صفي الدين: مستمرون وثابتون وسنقوم بكل ممكن لإنقاذ لبنان

العالم- لبنان

وخلال رعايته اليوم الأربعاء احتفال جمعية الرابطة اللبنانية الثقافية لمناسبة مرور أربعين عامًا على انطلاقة حزب الله، قال السيد صفي الدين: لسنا معدومي الخيارات، لسنا مكبّلين، والذي يكبّل اللبنانيين هو الوهم والاستماع إلى أميركا والخارج والسفارات، وسأل عمّا قدمته الولايات المتحدة للبنان سوى منعه من الحصول على حقوقه في النفط والغاز وحل أزمة النازحين.

وأضاف السيد صفي الدين أن الأميركي يعتدي علينا، ويمنع اللبناني من استخدام حقوقه الطبيعية لمصلحة كيان الاحتلال الاسرائيلي، ويمنع اللبناني والشركات من التنقيب، وهو الذي يتحكّم بالبنوك والبنك المركزي واتخذ القرارات التي قيّدت الاقتصاد اللبناني وجوّفته.

وتابع: لأننا نمتلك الخيارات ونعرف ماذا نريد ولأننا نعرف كيف نحقّق ماذا نريد، نحن مستمرون وثابتون وسنقوم بكل شيء ممكن لإنقاذ بلدنا.