المشاط: احتجاز دول العدوان لسفن المشتقات النفطية يضع الهدنة على المحك

العالم - الیمن

وخلال اللقاء أدان المشاط ممارسات دول العدوان بقيادة أمريكا باحتجاز سفن الوقود في ظل الهدنة المعلنة بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

وأكد أن احتجاز دول العدوان لسفن المشتقات النفطية يضع الهدنة في المحك، لافتاً إلى أن العدوان يحاول من خلال الحصار الظالم، على الشعب اليمني استغلال الجانب الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية لم يستطيع تحقيقها في المعركة العسكرية.

وشدد المشاط على ضرورة التزام دول العدوان بما تضمنته الهدنة وتنفيذ كافة بنودها بما يؤدي إلى المزيد من المعالجات الإنسانية والاقتصادية لتخفيف معاناة الشعب اليمني.