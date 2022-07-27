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المشاط: احتجاز دول العدوان لسفن المشتقات النفطية يضع الهدنة على المحك

المشاط: احتجاز دول العدوان لسفن المشتقات النفطية يضع الهدنة على المحك
الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

ناقش مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني، اليوم الأربعاء، مع المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي، المواضيع المتصلة بالتزام العدوان بقيادة أمريكا بمقتضيات الهدنة وإدخال سفن المشتقات النفطية.

العالم - الیمن

وخلال اللقاء أدان المشاط ممارسات دول العدوان بقيادة أمريكا باحتجاز سفن الوقود في ظل الهدنة المعلنة بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

وأكد أن احتجاز دول العدوان لسفن المشتقات النفطية يضع الهدنة في المحك، لافتاً إلى أن العدوان يحاول من خلال الحصار الظالم، على الشعب اليمني استغلال الجانب الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية لم يستطيع تحقيقها في المعركة العسكرية.

وشدد المشاط على ضرورة التزام دول العدوان بما تضمنته الهدنة وتنفيذ كافة بنودها بما يؤدي إلى المزيد من المعالجات الإنسانية والاقتصادية لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

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